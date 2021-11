Na Espanha, Lula terá encontro com presidente Sánchez, participa de seminário e se reúne com trabalhadores

O ex-presidente Lula (PT), já se reuniu com o presidente da França, Emmanuel Macron, e com o vice-chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, que deve substituir Angela Merkel como primeiro-ministro edit

247 - O ex-presidente Lula (PT) vai se reunir nesta quinta-feira, 18, com o presidente espanhol, Pedro Sánchez (PSOE), no Palácio da Moncloa, em Madri, sendo seu primeiro de uma série de compromissos na capital espanhola. A Espanha é o último dos quatro países visitados pelo ex-presidente, que cumpriu este mês agenda na Alemanha, Bélgica e França.

O encontro com Pedro Sánchez será no Palácio da Moncloa, sede da presidência do governo e residência oficial do primeiro-ministro da Espanha.

Lula, na quinta, após a reunião com o presidente espanhol, também do seminário “Cooperação multilateral e recuperação regional pós-Covid-19”, promovida pelo CAF (Common Action Forum), na Casa América. O ex-primeiro-ministro espanhol José Luis Rodríguez Zapatero, com quem Lula já se encontrou no Parlamento Europeu no início da semana, também participará do evento.

O petista ainda vai se encontrar com a secretária-geral da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), Rebeca Grynspan, ex-vice-presidente da Costa Rica e primeira mulher centro-americana a liderar a UNCTAD, braço da ONU para o apoio e integração dos países em desenvolvimento.

Para finalizar, o ex-presidente metalúrgico, que iniciou sua carreira política como líder sindicalista, terá encontros com os trabalhadores espanhóis, representados pela confederações sindicais CCOO (Confederación Sindical de Comisiones Obreras) e UGT (Unión General de Trabajadores).

(Com informações do site do Lula)

