Nassif: Rangel colocou a Justiça em xeque ao proteger ostensivamente Flávio Bolsonaro

247 - O jornalista Luis Nassif, em xadrez publicado no portal GGB, aponta as relações escusas entre o desembargadores Paulo Rangel, que beneficiou Flávio Bolsonaro em seu voto e mandou investigação no processo sobre as “rachadinhas” na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) para segunda instância.

"Com a campanha do impeachment, os ventos passaram a soprar vigorosamente em direção à Lava Jato. E Rangel, ao lado do amigo Marcelo Bretas, tornou-se um lavajatista de primeira hora. Assim como Barroso e Fachin, e outros homens bons", relembrou Nassif.

O jornalista também destacou que, "a medida que Jair Bolsonaro foi crescendo nas pesquisas, Rangel rapidamente migrou das bandeiras lavajatistas para aquelas típicas do bolsonarismo. A partir de 2017, já era um bolsonarista-raiz. Matriculou-se em um clube de tiro, ao lado do colega Marcelo Bretas. Passou a vociferar contra criminosos de todas as classes e a defender menos Estado e mais armamento".

"Rangel colocou a Justiça em xeque, ao atropelar uma decisão do Supremo Tribunal Federal e ao proteger ostensivamente Flávio Bolsonaro"< disse Nassif.

