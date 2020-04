‘Nenhum arrependimento, precisamos estar juntos para vencer essa crise’, diz Doria sobre citação a Lula

Governador de São Paulo, o tucano João Doria, afirmou nesta segunda-feira (6) não se arrepender de ter citado um elogio do ex-presidente Lula sobre seu trabalho diante da pandemia do novo coronavírus. "Tudo que não precisamos é alimentar antagonismos", declarou, rebatendo Bolsonaro edit

247 - O governador do Estado de São Paulo, o tucano João Doria (PSDB), afirmou nesta segunda-feira (6), não se arrepender de ter citado um elogio do ex-presidente Lula sobre seu trabalho como governador diante da pandemia do novo coronavírus.

"Nenhum arrependimento. Estamos vivendo a pior crise de saúde pública e econômica do país. Tudo que não precisamos é alimentar antagonismos, precisamos estar juntos para vencer essa crise. Tenho diferenças enormes em relação ao ex-presidente Lula, assim como outros que o sucederam, como Dilma Rousseff, mas não é a hora de antagonismos, nem mesmo com Bolsonaro", disse Doria em entrevista à rádio Jovem Pan.

O tucano ainda rebateu os ataque de Bolsonaro, que chamou a aproximação com Lula de "ridícula".

"Eu lamento até que o presidente insista em estabelecer esse nível de antagonismo que altere seu tom de voz, que faça manifestações até ruidosas e, em alguns casos, até pouco elegante e bastante deseducadas. Não é hora de disputas políticas, ideológicas, nem hora de ficar lembrando o passado ou estabelecer condutas visando eleições. É hora de salvar vidas", afirmou.

Brasil 247 lança concurso de contos sobre a quarentena do coronavírus. Participe do concurso