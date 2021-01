“O Brasil precisa do impeachment para respirar”, diz o jurista Silvio Almeida

247 - O professor e jurista Silvio Almeida explicou, de forma didática, por que o Brasil precisa encaminhar o impeachment de Jair Bolsonaro, quatro anos depois do golpe contra a ex-presidente Dilma Rousseff. “Todo processo de impeachment é traumático. Impeachment sem crime de responsabilidade é golpe. Crime de responsabilidade sem processo de impeachment é omissão com o povo brasileiro e claro descumprimento dos deveres funcionais. O Brasil precisa do impeachment para respirar”, anotou ele, em coluna publicada na Folha de S. Paulo.

“É preciso interromper um ciclo de morte e destruição. No caso do governo de plantão, estão presentes todas as condições exigidas para a abertura de um processo de impeachment, sem o apelo a invencionices e oportunismos. Trata-se de um presidente que abusa do poder, atenta contra a segurança do país, viola direitos fundamentais ao expor os cidadãos à morte pelo coronavírus, procede de modo incompatível com o decoro e a dignidade, estimula ataques contra a ordem democrática, hostiliza nações estrangeiras e tantas outras ações que se enquadrariam com facilidade, sem contorcionismos retóricos, no que a lei chama de crimes de responsabilidade”, diz ele.

