Onda Lula favorece o PT, que hoje tem a preferência de 28% dos brasileiros

247 – O Partido dos Trabalhadores reverteu os prejuízos causados pela Lava Jato e hoje é o partido que conta com a preferência de 28% dos brasileiros, segundo aponta pesquisa Datafolha. "Na esteira da aparente 'onda Lula' que se ergue para a eleição do ano que vem, o PT alcançou seu melhor resultado na preferência partidária do brasileiro desde 2013. Segundo recente pesquisa Datafolha, o partido é o preferido de 28% dos entrevistados. Em um muito distante segundo lugar, aparecem empatados PSDB e MDB, ambos com 2% cada um. Empatados tecnicamente com eles, PDT e PSOL têm cada um 1%. Os demais partidos não chegaram a pontuar", aponta reportagem de Marco Rodrigo Almeida , publicada na Folha de S. Paulo, nesta sexta-feira.

A pesquisa foi realizada de 13 e 16 de dezembro com 3.666 pessoas, em 191 cidades. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou menos. "O PT é o partido preferido dos brasileiros desde 1999. O resultado de agora é bem próximo ao melhor desempenho já registrado pela sigla, 31% em abril de 2012, no primeiro mandato de Dilma Rousseff. Vivia-se ainda o rescaldo do crescimento econômico dos governos Lula (2003-2010)", lembra o jornalista.

Nesta semana, houve um fato marcante. O ex-juiz suspeito e parcial Sergio Moro, que destruiu 4,4 milhões de empregos, segundo o Dieese, confessou que a Lava Jato foi uma ação política para combater o Partido dos Trabalhadores.

