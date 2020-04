Osmar Terra, que era cotado para a Saúde, deseja que Teich conduza o “fim da quarentena inútil”

“Apoio ao novo Ministro da Saúde Nelson Teich, que ele conduza com a serenidade necessária o fim da quarentena inútil e a maior proteção aos mais idosos e mais frágeis”, escreveu o deputado edit

247 - O deputado federal Osmar Terra, cujo nome chegou a ser cotado para assumir o Ministério da Saúde no lugar de Luiz Henrique Mandetta, declarou apoio ao novo ministro, Nelson Teich, em seu perfil no Twitter, e voltou a falar em “quarentena inútil” no combate ao coronavírus.

“Apoio ao novo Ministro da Saúde Nelson Teich, que ele conduza com a serenidade necessária o fim da quarentena inútil e a maior proteção aos mais idosos e mais frágeis”, postou Osmar Terra.

Em sua primeira fala como ministro, Teich disse que não haverá grandes mudanças nas regras atuais de isolamento social. Em um vídeo publicado há um ano, ele defendeu que jovens tenham preferência no atendimento de saúde diante dos idosos.

