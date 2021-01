Palocci definiu o seu destino quando se tornou um traidor”, diz Paulo Moreira Leite

O jornalista Paulo Moreira Leite analisou a crise financeira que o delator do PT Antonio Palocci se encontra e ressaltou que ele “se beneficiou da confiança de um governo para revelar mentiras. É um traidor, fez isso em benefício próprio”, acrescentou. Assista sua participação na TV 247 edit

247 - O jornalista Paulo Moreira Leite analisou, em participação no programa Bom Dia 247 desta segunda-feira (4), a crise financeira que o delator do PT e ex-ministro Antonio Palocci se encontra e ressaltou que ele “definiu o seu destino quando se tornou um traidor”.

“Palocci se beneficiou da confiança de um governo para revelar mentiras. Tudo em benefício próprio”, apontou.

Em sua visão, “Palocci acreditou que poderia mudar seu passado de esquerda, se incorporando à elite, mas o que estamos vendo é o contrário”.

O ex-ministro Antonio Palocci, que foi homem forte da economia no governo Lula e ministro da Casa Civil no governo Dilma, está praticamente quebrado. É o que informa o jornalista André Guilherme Vieira, em reportagem publicada nesta segunda-feira no jornal Valor Econômico.

De acordo com sua apuração, Palocci tem seu nome protestado em ao menos dois cartórios. "Uma das pendências financeiras envolve o não pagamento de uma conta de celular da concessionária Oi no valor de R$ 199,63, correspondente ao mês de setembro de 2018. Um dos apartamentos de Palocci, nos Jardins, em São Paulo, com valor de mercado estimado em cerca de R$ 10 milhões, tem condomínios e o IPTU em atraso", informa o jornalista.

