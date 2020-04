Para 65%, Mandetta conduz bem a crise do coronavírus e 56% reprovam Bolsonaro, diz pesquisa

Um levantamento feito pelo Instituto Paraná Pesquisas apontou que, para 65,7% dos entrevistados, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, está conduzindo de forma correta o gerenciamento da crise do coronavírus. Os dados mostraram que Jair Bolsonaro tem reprovação de 56,2% na gestão da crise edit

247 - Um levantamento feito pelo Instituto Paraná Pesquisas apontou que, para 65,7% dos entrevistados, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, está conduzindo de forma correta o gerenciamento da crise do coronavírus. De acordo com o levantamento, 38,7% discordam e 5,6% não souberam ou não responderam.

Os dados mostraram que Jair Bolsonaro tem reprovação de 56,2% na gestão da crise, e 38,7% aprovam. Ao todo, 5,1% não souberam ou não responderam.

Questionados sobre em quem confiam mais no gerenciamento da crise, 57,6% responderam Mandetta e 37,5% Bolsonaro - 4,9% não souberam ou não responderam.

Segundo as estatísticas, 65,1% afirmaram que são a favor do isolamento social e 31,1% contra - 3,8% não souberam ou não opinaram.

Foram entrevistadas 2.372 pessoas com 16 anos ou mais em 26 Estados e no Distrito Federal, e em 208 municípios brasileiros entre os dias 06 e 07 de abril de 2020. Tal amostra representativa do Brasil atinge um grau de confiança de 95% para uma margem estimada de erro de aproximadamente dois pontos percentuais para mais ou para menos.

