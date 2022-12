PEC da Transição é aprovada na CCJ do Senado

Proposta foi aprovada com um adicional de R$ 145 bilhões ao limite do teto de gastos para o novo governo nos anos de 2023 e 2024 edit

Agência Senado e 247 - A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a PEC 32/2022 (PEC da Transição), que garante o pagamento de R$ 600 para o Bolsa Família, com acréscimo de R$ 150 por criança de até seis anos. Texto vai ao Plenário.

O texto foi aprovado com três mudanças principais em relação à versão inicial proposta pela transição de governo: o valor fora do teto de gastos para o Bolsa Família caiu dos R$ 175 bilhões iniciais para R$ 145 bilhões; o prazo de vigência desse Bolsa Família fora do teto passou de quatro para dois anos. Além disso, prazo para o governo eleito encaminhar ao Congresso uma proposta de "novo regime fiscal" (entenda abaixo) passou de um ano para oito meses.

