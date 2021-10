Percepção de que Lula é mais apto para combater a corrupção do que Moro é a maior derrota da imprensa brasileira

Apoie o 247

Clube de Economia

247 – A pesquisa Quaest, que mostra a vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em todos os cenários , não chega a ser surpreendente. O levantamento perguntou quem é o melhor candidato à Presidência da República para controlar a economia. Lula aparece à frente com 44%, Bolsonaro tem 18%, Ciro, 6%, Moro, 4%, seguidos pelo governador João Doria, o apresentador José Luiz Datena e a empresária Luiza Trajano, com 2% cada, e o governador Eduardo Leite, com 1%.

O que chamou a atenção de setores da imprensa comercial foi um tópico seguinte. Lula está à frente nos outros temas consultados, como combater a corrupção. Nesse item, ele aponta 28%, frente a 24% de Bolsonaro, 5% de Ciro, Doria e Datena, com 2%, Trajano e Leite, com 1%. Não sabem ou não responderam, 19%. O ex-ministro da Justiça e ex-juiz federal, Sergio Moro, que condenou Lula por corrupção (decisão que foi, neste ano, anulada pelo Supremo Tribunal Federal, que também declarou o ex-magistrado suspeito), teve 14% nesse quesito.

Os brasileiros, portanto, consideram Lula mais honesto do que Moro – ou, numa hipótese mais benigna para o ex-juiz declarado suspeito pelo Supremo Tribunal Federal, mais apto a combater a corrupção. O levantamento revela que os brasileiros despertam contra a máquina de desinformação criada contra o ex-presidente Lula, que foi também uma máquina de propaganda a favor de Moro. Mas quais foram os resultados deste "combate à corrupção"? Na prática, a ascensão de um governo miliciano marcado por corrupção, a destruição da economia, desemprego recorde e o enriquecimento do ex-juiz que se apresentava como paladino da moral. Confira algumas reações à pesquisa:

PUBLICIDADE

✅ Lula: independência e autonomia da PF, MPF e Judiciário, investimento forte no combate ao crime e à corrupção



✅ Moro: montou uma máfia dentro Estado e recebia orientação dos Estados Unidos



✅ Bolsonaro: miliciano e ladrão de vacina.



Incrível mesmo é a hipocrisia da @VEJA pic.twitter.com/7sSjfiOqmr — Deputado Alencar (@AlencarBraga13) October 5, 2021

PUBLICIDADE

Lula (53%) x Jair Bolsonaro (29%)

Lula (49%) x Ciro Gomes (26%)

Lula (52%) x Sergio Moro (26%)

Lula (54%) x Luiza Trajano (17%)

Lula (54%) x João Doria (16%)

Lula (55%) x Eduardo Leite (15%)

Lula (56%) x Rodrigo Pacheco (14%)#LulaPresidente2022https://t.co/McSXi4MSG4 — William De Lucca (@delucca) October 6, 2021

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE