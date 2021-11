Pesquisa Ipespe confirma vitória folgada de Lula na disputa presidencial

Apoie o 247

Da Agenda do Poder - Pesquisa eleitoral Ipespe (ex-Ibope), divulgada nesta sexta-feira, confirma a liderança absoluta do ex-presidente Lula no primeiro e segundo turnos. Segundo o instituto, Lula tem 42%; Bolsonaro, 25%; Moro 11%; Ciro, 9%; Doria, 2%; e Mandetta e Rodrigo Pacheco, 1%.

Os números mostram que Moro cresceu três pontos percentuais e já ultrapassou Ciro Gomes, do PDT.

No segundo turno, Lula vence com folga todos os adversários.

🚨📊 Pesquisa Presidencial Ipespe, 22 a 24 de novembro.



Cenário 1:

🔴Lula 42% (+1)

🟤Bolsonaro 25% (-3)

⚪️Moro 11% (+3)

🟢Ciro 9% (-)

🔵Doria 2%

⚫️Mandetta 1%

🔘Pacheco 1%

🟠D'A´vila 1%

Branco/Nulo: 7%

Não sabe: 2%



Margem de Erro: 3,2 p.p.



Cenário 2, com Eduardo Leite 👇 pic.twitter.com/6BUgVsVLJD — Central Eleitoral (@CentralEleicoes) November 26, 2021





