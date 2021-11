Pesquisas do Palácio do Planalto apontam polarização entre Lula e Bolsonaro

Apoie o 247

247 – O cenário do Palácio do Planalto para a disputa presidencial de 2022 é uma disputa entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro. De acordo com pesquisas internas do governo, o ex-juiz parcial Sérgio Moro, que destruiu a economia brasileira e foi declarado suspeito pela suprema corte, não se viabilizou.

"O crescimento de nome da terceira via nos últimos dias não alterou o cenário eleitoral previsto pelo Palácio do Planalto para as eleições de 2022. O governo vem fazendo pesquisas e baseando suas projeções nelas. A aposta continua sendo em um segundo turno entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula", aponta reportagem do jornalista Caio Junqueira, da CNN.

"A percepção é que Moro tem um teto na faixa de 15% a 20% pois seu eleitor é identificado como anti-Bolsonaro e anti-Lula e este seria, segundo o Planalto, o patamar desse eleitorado", aponta.

