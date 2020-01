PF conclui que foto de conversa de Santos Cruz contra Bolsonaro e que levou à sua demissão é falsa

Uma das crises políticas mais graves do governo Bolsonaro foi causada por uma fake news: a Polícia Federal concluiu que os prints de diálogos distribuídos em maio de 2019 atribuídos ao general Santos Cruz eram falsos. A divulgação levou à demissão do ex-ministro da Secretaria de Governo. edit

247 - Chega a ser irônico: uma das crises políticas mais graves do governo Bolsonaro foi causada por uma fake news. A demissão do general Santos Cruz em 14 de junho de 2019 foi causada pela divulgação de foto de uma suposta conversa de Santos Cruz no Whatsapp com críticas a Bolsonaro.

A Polícia Federal concluiu que os prints dos diálogos, distribuídos em maio de 2019 e abriu uma crise no governo Bolsonaro, informa Camila Matoso, na Folha de S.Paulo. Atribui-se aos filhos de Bolsonaro e a Olavo de Carvalho a armação, mas a PF não identificou os responsáveis.