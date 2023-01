PF pede autorização a Moraes para colher depoimento de Valdemar Costa Neto sobre minuta golpista

Presidente do PL declarou recentemente que recebeu vários documentos com teor golpista edit

247 - A Polícia Federal (PF) pediu ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes para ouvir o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, no inquérito que investiga o caso da minuta golpista que previa um 'estado de defesa' para reverter o resultado das urnas.

"Por tratar-se de Inquérito Policial em trâmite no Supremo Tribunal Federal, submeto a Vossa Excelência para deliberação quanto autorização para se realizar a oitiva do Sr. Valdemar Costa Neto em relação aos fatos apurados na presente investigação", diz trecho do ofício.

Costa Neto declarou recentemente que recebeu vários documentos com teor golpista como o encontrado na casa do ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro Anderson Torres. Ele disse que recebia nas ruas e em aeroportos minutas com propostas para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

