PGR já começa a recolher informações das forças-tarefas da Lava Jato

A PGR desembarcou na cidade do Rio de Janeiro nesta segunda-feira (13) para começar a recolher o material da investigação em curso feita pelos procuradores cariocas e botar tudo nas mãos (e aos olhos) de Augusto Aras edit

247 - A força-tarefa da Lava-Jato no Rio de Janeiro está recebendo nesta segunda-feira (13) a visita de enviados especiais da Procuradoria Geral da República (PGR). A informação é do jornalista Lauro Jardim, em sua coluna no jornal O Globo.

Segundo o jornalista, a turma de Brasília desembarcou na cidade para começar a recolher o material da investigação em curso feita pelos procuradores cariocas e botar tudo nas mãos (e aos olhos) de Augusto Aras.

A medida, revelada na sexta-feira (10), será tomada com base na decisão desta quinta-feira (9) do presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Dias Toffoli, que determinou o compartilhamento imediato de informações pelos grupos de investigadores.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.