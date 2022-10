PL de Bolsonaro elege oito senadores e terá a maior bancada do Senado em 2023

A sigla elegeu oito senadores – e, com isso, ocupará 14 das 81 cadeiras do Senado na próxima legislatura, que começa em 2023 edit

Apoie o 247

ICL

247 - O PL, partido do candidato à reeleição Jair Bolsonaro, terá a maior bancada no Senado Federal após as eleições gerais deste domingo. As informações são do portal G1.

A sigla elegeu oito senadores – e, com isso, ocupará 14 das 81 cadeiras do Senado na próxima legislatura, que começa em 2023.

O PL pode perder a liderança do ranking, no entanto, se União Brasil e PP efetivarem a fusão partidária anunciada por dirigentes das siglas neste sábado (1º). Neste caso, o novo partido chegaria a 16 senadores.

Veja a lista de senadores que o PL elegeu neste domingo:

Espírito Santo: Magno Malta

Goiás: Wilder Morais

Mato Grosso: Wellington Fagundes (reeleito)

Rio de Janeiro: Romário (reeleito)

Rio Grande do Norte: Rogério Marinho

Rondônia: Jaime Bagattoli

Santa Catarina: Jorge Seif

São Paulo: Marcos Pontes

Além deles, seguem na bancada do PL no próximo ano os senadores Carlos Portinho (PL-RJ); Carlos Viana (PL-MG); Flávio Bolsonaro (PL-RJ); Jorginho Mello (PL-SC); Marcos Rogério (PL-RO) e Zequinha Marinho (PL-PA).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.