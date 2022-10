Por apoio de Garcia em São Paulo, PT avalia apoiar PSDB em Pernambuco, Mato Grosso e Rio Grande do Sul

Estratégia é fazer com que as lideranças do próprio PSDB pressionem Rodrigo Garcia a aceitar um arranjo com o PT para barrar o antipetismo em São Paulo edit

247 - A coordenação da campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pretende discutir junto com o PSDB o apoio do partido no segundo turno aos candidatos tucanos Raquel Lyra, Eduardo Riedel e Eduardo Leite, em Pernambuco, Mato Grosso e Rio Grande do Sul, respectivamente.

De acordo com a Coluna do Estadão, do jornal O Estado de S. Paulo, a estratégia é fazer com que as “lideranças do próprio PSDB pressionem Rodrigo Garcia (PSDB) a aceitar um arranjo com o PT” em São Paulo e, desta forma, barrar o antipetismo no Estado.

Ainda segundo a reportagem, “aliados de Fernando Haddad (PT) dizem esperar apoio principalmente na negociação com prefeitos que estiveram com o tucano no 1.º turno e, agora, podem trabalhar por Tarcísio de Freitas (Republicanos)”.

Nesta linha, o PSB escalou Márcio França para abrir um canal de diálogo com Garcia, mas o tucano pediu um tempo para pensar sobre o assunto, embora não tenha fechado as portas para esta possibilidade.

A abertura de diálogo com o PSDB também conta com o auxílio de Geraldo Alckmin (PSB), vice na chapa de Lula. Ex-governador de São Paulo, Alckmin foi um dos nomes mais importantes do PSDB antes de mudar de partido e se filiar à legenda socialista.

