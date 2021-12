Presidente do PSB agora descarta federação com PT por falta de apoio nos estados

Apoie o 247

247 – A federação entre PT e PSB, aparentemente, se enfraqueceu, segundo informa a jornalista Cristiane Agostine , no Valor Econômico. "O presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, reiterou ontem as dificuldades enfrentadas com o PT para formar uma federação e colocou em xeque o acordo com os petistas. Siqueira defendeu a reciprocidade nas alianças e voltou a cobrar apoio em cinco Estados: Pernambuco, São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Espírito Santo", diz ela.

“Em primeiro lugar, nós não vamos fazer federação com ninguém, principalmente com o PT, antes de ter um acordo geral sobre os apoios que nós precisamos do PT. Em segundo lugar, a rigor, nós não precisamos de federação alguma para disputar as eleições”, disse Siqueira. “Nós admitimos a hipótese de federação como uma forma de valorizar a unidade das forças de esquerda, mas estamos tendo muita dificuldade até o momento para se concretizar.”

“Aliança pressupõe acordo entre partes e temos disposição para fazer esse acordo, mas isso pressupõe a reciprocidade de ambos os lados. Há muitos meses colocamos para o PT as demandas do PSB e até agora não tivemos resposta sobre nenhuma delas”, queixou-se Siqueira. “O PT deve pensar, refletir bem e decidir qual é seu plano central, seu objetivo principal, se é eleger Lula na Presidência ou se é disputar com seu principal aliado os governos estaduais”, afirmou.

Fernando Haddad, no entanto, não pretende abrir mão de sua candidatura em São Paulo. “Estamos com candidato no primeiro lugar no Rio Grande do Sul, Pernambuco e São Paulo, que são colégios eleitorais importantíssimos”, disse Haddad, em entrevista à rádio Bandeirantes.

