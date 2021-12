Presidente do PSB confirma exigências do partido para selar casamento com PT: ‘retirar candidaturas em estados importantes’

Apoie o 247

247 - O presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, confirmou em entrevista ao site Congresso em Foco as exigências do partido para selar o casamento com o PT na disputa à presidência da República em 2022, caso Geraldo Alckmin se filie à legenda.

Segundo ele, para acertar a chapa Alckmin-Lula, será necessário que os petistas abram mão de candidatura em estados importantes para o PSB: Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e Pernambuco. “A candidatura natural nesses estados é do PSB, não do PT”, afirmou.

Siqueira disse também que é natural que o PSB, como maior partido da esquerda depois do PT, tenha preferência para indicar o vice caso as duas legendas decidam caminhar juntas em 2022. Nesse caso, ressalta, Alckmin teria a preferência para ser o vice.

O presidente do partido, contudo, não dá como certa a filiação do ex-governador de São Paulo: “não diria que está perto ainda. O tempo dirá o que vai acontecer”.

