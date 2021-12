Presidentes de diretórios estaduais do PSB decidem apoiar federação com PT e Lula 2022

Apoie o 247

ICL

247 – As alianças entre PT, PSB e PCdoB em torno da candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a criação de uma federação entre esses partidos estão praticamente consolidadas, segundo informa o repórter João Valladares , no Valor Econômico. "O PSB deu mais um passo para formar uma federação com o PT e outras legendas menores posicionadas no campo da esquerda. Em reunião ontem, em Brasília, 18 presidentes estaduais do partido se posicionaram favoravelmente à inclusão do PT no arranjo eleitoral", escreve o jornalista.

Participaram do encontro 23 dirigentes. "O encontro não teve caráter deliberativo, mas indica que o partido deverá aprovar a iniciativa em reunião da Executiva Nacional, ainda sem data definida para ocorrer. Na semana passada, a bancada do PSB na Câmara avisou ao presidente do PSB, Carlos Siqueira, que era amplamente favorável à união dos partidos contra a reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL) e em torno da candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva", lembra ainda João Valladares.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE