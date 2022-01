Primeira viagem do ano de Bolsonaro será internacional

Apoie o 247

247 - A primeira viagem a trabalho de Bolsonaro, em 2022, será internacional. Na próxima semana, de acordo com reportagem de O Antagonista, Jair Bolsonaro pretende visitar o Suriname entre 20 e 21 de janeiro. A agenda não foi detalhada pelo Itamaraty.

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, no ano passado, o Brasil se dispôs a colaborar com o Suriname no desenvolvimento da exploração de petróleo e gás.

