Procuradora casada com vereador bolsonarista pode ficar de fora de investigação sobre joias sauditas

247 - A procuradora da República Gabriela Saraiva de Azevedo Hossri, esposa do vereador bolsonarista de Campinas (SP) que foi designada, na semana passada, para a investigação sobre as joias de R$ 16,5 milhões que o governo Bolsonaro trouxe ilegalmente para o Brasil, pode ficar de fora do caso.

De acordo com informações do G1 junto ao Ministério Público Federal (MPF), Gabriela Hossri, que faz parte da Procuradoria de Guarulhos (SP), já havia feito, em janeiro, transferência para Osasco. A mudança para a cidade vizinha foi publicada no Diário Oficial da União em 7 de março.

“Como a procuradora está de férias, a tendência é que mude de procuradoria quando voltar. Ou seja, antes de assumir de fato as investigações”, destaca a reportagem.

