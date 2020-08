Procuradoria vai à Justiça contra Bolsonaro por ‘declarações discriminatórias e preconceituosas’ às mulheres

Procuradoria denuncia que integrantes da cúpula do governo federal já proferiram uma série de declarações e atos administrativos que revelam um viés preconceituoso e discriminatório contra o público feminino edit

247 - O Ministério Público Federal apresentou ação civil pública que expõe as diversas declarações discriminatórias do governo de Jair Bolsonaro contra as mulheres.

Segundo reportagem do jornal Estado de S.Paulo, a Procuradoria destaca que desde o início da atual gestão, integrantes do governo já proferiram uma série de declarações e atos administrativos que revelam um viés preconceituoso e discriminatório contra o público feminino, reforçando estigmas e estimulando a violência.

O MPF pede à Justiça Federal o imediato bloqueio de pelo menos R$ 10 milhões no orçamento federal com destinação dos valores para campanhas de conscientização sobre os direitos das mulheres e ainda requer que a União seja condenada ao pagamento de R$ 5 milhões ao Fundo de Direitos Difusos, a título de indenização por danos sociais e morais coletivos.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.