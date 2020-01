Pros destitui presidente nacional sob acusação de usar fundo partidário para fins pessoais

Presidente do Pros, Eurípedes Júnior, também teve sua filiação suspensa por um período de três meses pelo diretório nacional que o acusa de ter desviado recursos do fundo partidário e adquirido um helicóptero para uso pessoal com o dinheiro edit

247 - O presidente do Pros, Eurípedes Júnior, foi destituído do cargo teve sua filiação suspensa por um período de três meses pelo diretório nacional da legenda. Eurípedes é acusado de ter desviado recursos da ordem de R$ 2,4 milhões do fundo partidário e adquirido um helicóptero para uso pessoal com o dinheiro, em 2015. A defesa e parlamentares ligados a ele, contudo, dizem que está em curso uma tentativa de golpe partidário.

Segundo a legenda, foram feitos “inúmeros apelos, na época, para que o então presidente declinasse da compra ou do uso da aeronave, sem êxito”. "A partir desse acontecimento, o partido passou a ver uma administração ditatorial, sem democracia e transparência, guiada por interesses pessoais do presidente e seu restrito grupo político, que não chega a dez membros”, completa.

Ainda segundo o texto da nota, “é impensável que uma agremiação política com a magnitude do Pros continuasse sendo comandada por um grupo que, comprovadamente, desejava apenas se locupletar do poder”. Segundo o diretório nacional, o Pros será controlado por uma junta provisória comandada por Marcus Vinicius Chaves de Holanda até a realização da próxima convenção nacional.