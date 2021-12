PSB abre negociação com Ciro Gomes para pressionar Lula e o PT

Apoie o 247

ICL

247 – O PSB, comandado por Carlos Siqueira, deve tentar uma nova estratégia para pressionar o Partido dos Trabalhadores a abrir mão de várias candidaturas a governador nos estados. O plano consiste em abrir negociação com o PDT, de Ciro Gomes e Carlos Lupi, segundo informa a jornalista Vera Rosa , no Estado de S. Paulo.

"Diante do impasse para fechar aliança com o PT em Estados definidos como 'joias da coroa', a cúpula do PSB decidiu fazer um movimento paralelo. Quer filiar o ex-governador Geraldo Alckmin, mas pode agora oferecê-lo como 'dote' ao PDT de Ciro Gomes. Dirigentes do PSB procuraram o comando pedetista e marcaram um almoço para a próxima semana, em São Paulo, na tentativa de abrir novo canal de negociação", escreve a jornalista.

"Sem partido desde que deixou as fileiras tucanas, no último dia 15, Alckmin prefere entrar no PSB e ser vice na chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Palácio do Planalto, em 2022. Mas, como a cada semana surge um problema, tanto ele como os líderes da sigla saíram em busca de alternativas", prossegue Vera.

PUBLICIDADE

“Esse negócio do PSB com o PT não tem como dar certo, mesmo porque Lula, com 46% (das intenções de voto), acha que já está com a mão na taça”, disse o presidente do PDT, Carlos Lupi. “Nós vamos conversar. Acho que o PSB tem muito mais afinidades com o PDT.”

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE