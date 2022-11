PSD anuncia apoio à PEC da Transição e sinaliza participação no governo Lula

Lula se reuniu com PSD liderado por Gilberto Kassab, que defende adesão do partido à base de apoio do futuro governo edit

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) promoveu nesta terça-feira (29) uma reunião com senadores e deputados do PSD, que acertaram o apoio do partido à aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição.

Os parlamentares disseram que o acordo político foi avalizado pelo presidente do PSD, o ex-ministro Gilberto Kassab, informa O Estado de S.Paulo.

Além de selar o apoio à PEC da Transição, as bancadas do PSD na Câmara e no Senado foram ao encontro de Lula para ter uma conversa “preliminar” sobre a construção de uma base de apoio mais sólida ao futuro governo.

Lula também conversou com parlamentares do MDB na segunda-feira (29) e do União Brasil nesta terça para dar início à formação da base aliada no Congresso.

O senador Otto Alencar (PSD-BA) disse que o presidente do partido, Gilberto Kassab, teria aderido à posição “de que o PSD deve ir para a base de sustentação do governo” e compor com Lula para “colaborar com a governabilidade”.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.