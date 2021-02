PSL protocola pedido de expulsão de Daniel Silveira

247 - Vice-presidente do PSL, o deputado federal paulista Júnior Bozzella protocolou na Executiva nacional do partido uma representação pela expulsão de Daniel Silveira (PSL-RJ).

Silveira foi preso neste terça-feira (17) por determinação do ministro Alexandre de Moraes, após atacar a Corte e defender a ditadura militar.

Na representação, segundo portal UOL, Bozzella sustenta o pedido de expulsão dizendo que o deputado fluminense atentou contra a imagem do PSL, que tem como princípio o respeito à democracia brasileira.

O texto defende que os atos de Silveira representam "traição aos eleitores, aos correligionários, à ética e aos princípios

programáticos partidários".

Saiba mais

O deputado bolsonarista Daniel Silveira (PSL-RJ) publicou ao ser preso na noite desta terça-feira (16) um vídeo com novas provocações e agressões ao Supremo. "Ministro, eu quero que você saiba que você está entrando numa queda de braço que você não pode vencer. Não adianta você tentar me calar. Eu já fui preso mais de 90 vezes na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro", afirmou. Assista ao final.

Na gravação, o deputado bolsonarista relatou que a PF estava naquele momento em sua residência com um mandado de prisão expedido pelo ministro Alexandre de Moraes. Silveira afirmou que a decisão descumpria sua "prerrogativa constitucional" de deputado federal e voltou a atacar o Supremo.

Após a prisão, Daniel também causou tumulto ao chegar ao IML e provocar uma funcionária ao se recusar a usar máscara.

