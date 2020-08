PSOL convoca Damares para esclarecer na Câmara vazamento de dados da menina de 10 anos estuprada pelo tio

247 - O deputado federal Marcelo Freixo anunciou em suas redes sociais nesta quarta-feira (19) que o PSOL irá convocar a ministra dos Direitos Humanos, Damares Alves, para esclarecer na Câmara dos Deputados o vazamento de dados da menina de 10 anos, que foi estuprada pelo tio e no último domingo passou por um procedimento de interrupção da gravidez.

“URGENTE! Acabamos de protocolar o requerimento de convocação da ministra Damares para prestar esclarecimentos na Câmara sobre o vazamento de dados da menina de 10 anos. Isso é crime e precisa ser investigado!”, disse Freixo.

O MP-ES (Ministério Público do Espírito Santo) suspeita que assessores da ministra dos Direitos Humanos, Damares Alves, tenham vazado, sob sua orientação, dados da menina de dez anos que engravidou após ser estuprada pelo tio.

Damares enviou ao Espírito Santo, no dia 9 de agosto, dois assessores, um da Secretaria dos Direitos da Criança e outro da Ouvidoria de Direitos Humanos. Os dois estiveram na delegacia, no Conselho Tutelar e na Secretaria de Assistência Social de São Mateus em companhia do deputado estadual Lorenzo Pazolini (Republicanos). O deputado é autor de homenagem à ministra Damares na Assembleia Legislativa capixaba em 2019.

