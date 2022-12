Psol tem maioria para se manter independente e não ocupar cargos no governo Lula

Anúncio foi feito pela líder do partido na Câmara, deputada Sâmia Bomfim edit

247 – A deputada federal Sâmia Bomfim (Psol/SP) afirmou que o partido já tem maioria para se manter independente e não ocupar cargos no governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva."A gente quer ter liberdade para se posicionar como o PSOL sempre se posicionou, como a ala à esquerda no Congresso Nacional, e vocalizar pautas que a gente sabe que ninguém vai pautar", disse ela à coluna da jornalista Mônica Bergamo , na Folha de S. Paulo,

"Temas relativos a direitos humanos, por exemplo, é muito comum que não sejam pautados em função de acordos feitos com fundamentalistas, com setores mais conservadores. A gente quer manter a independência para seguir pautando. Essa é a nossa vocação no Parlamento", continua.

No entanto, o quadro pode ser revertido. "A decisão será tomada durante reunião do Diretório Nacional do partido. A defesa pela independência deve encontrar resistência entre dois nomes proeminentes da legenda: seu presidente, Juliano Medeiros, e o deputado federal eleito Guilherme Boulos (SP), que hoje integram a equipe de transição de Lula", aponta a coluna.

