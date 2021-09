PSol vetou obrigatoriedade para ter candidato em SP caso Boulos desista

Apoie o 247

Metrópoles - Um dispositivo que obrigaria o PSol a ter candidato ao governo de São Paulo, independentemente de quem fosse o escolhido, foi rejeitado pela maioria dos filiados do partido durante o Congresso Estadual da legenda, no último fim de semana.

Na ocasião, o líder sem-teto Guilherme Boulos foi escolhido como o candidato do PSol ao Palácio dos Bandeirantes em 2022. Mas integrantes do Movimento Esquerda Socialista (MES), uma corrente antagônica à direção do partido, alegaram que Boulos poderia desistir do pleito e tentaram emplacar o mecanismo que obrigaria a sigla a lançar um candidato na eleição. A proposta não foi adiante.

O PSol deve disputar os votos da esquerda com o ex-prefeito Fernando Haddad, que será o escolhido do PT para concorrer ao governo.

