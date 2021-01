PT decide apoiar candidatura de Rodrigo Pacheco, do DEM, à presidência do Senado

Rodrigo Pacheco (DEM-MG) é o candidato do atual presidente da Casa, Davi Alcolumbre (DEM-AP). Em 2016, quando era deputado pelo MDB, Pacheco votou a favor do golpe contra a presidente Dilma Rousseff edit

O anúncio do feito pelo senador Humberto Costa (PT-PE), um dos seis parlamentares do partido no Senado. Rodrigo Pacheco, de 44 anos, é o candidato do atual presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP).

Em 2016, quando era deputado federal pelo PMDB, Rodrigo Pacheco votou a favor do golpe contra a presidente Dilma Rousseff.

Na disputa pelo comando do Senado, ele deve enfrentar um candidato do MDB, cujo nome deve ser divulgado até a sexta-feira (15). Além do PT, Pacheco também conseguiu o apoio do PSD, que tem 11 senadores, e do Republicanos, partido do senador Flávio Bolsonaro.

A eleição deve ocorrer no início de fevereiro. Para ser declarado vencedor o candidato precisa ter pelo menos 41 votos dos 81 senadores da Casa.

