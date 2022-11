PT deve decidir até quarta-feira se apoiará a reeleição de Lira na Câmara

"Nos lançarmos na perspectiva de uma composição com Arthur Lira, garantindo ao novo governo uma ação institucional de respeito mútuo, com pautas”, disse José Guimarães edit

247 - O deputado federal José Guimarães (CE), vice-presidente nacional do PT, afirmou que o partido decidirá se apoia a reeleição do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), nos próximos dias.

Em entrevista à CNN Brasil, o parlamentar disse que o diálogo com Lira tem a PEC da Transição, que visa garantir o pagamento do Bolsa Família de 600 reais, como elemento central.

O presidente da Câmara teria se comprometido “a votar imediatamente” a proposta que for aprovada no Senado, a fim de acelerar a conclusão da tramitação.

“Evidentemente que Lira quer se reeleger e nós começamos a dialogar com ele sobre a nossa participação na reeleição, tendo em vista os interesses do governo. Isso é o que estamos fazendo, no sentido de, nessa semana, podermos fechar essa construção, anunciando a posição oficial do PT”, afirmou Guimarães.

O deputado disse anta que o PT pretende, até quarta-feira, concluir o tema. "Nos lançarmos na perspectiva de uma composição com o atual presidente Arthur Lira, garantindo a nós, do PT, partidos da federação e ao novo governo uma ação institucional de respeito mútuo, com pautas”, declarou,

