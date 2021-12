PT foi o partido que mais ganhou filiados em 2021

Mais de 62 mil pessoas se juntaram à sigla do ex-presidente Lula (PT) no último ano edit

247 - O Partido dos Trabalhadores (PT) foi a legenda que mais ganhou novos filiados em 2021: 62.693 pessoas se juntaram à sigla do ex-presidente Lula (PT), favorito para as eleições presidenciais de 2022.

O PT é o partido preferido por 28% dos brasileiros, segundo recente pesquisa Datafolha. A sigla bateu um recorde histórico ao atingir a marca de 1.607.225 filiados.

Ao jornal O Globo, a presidente do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), fez uma avaliação sobre o crescimento da legenda. "Lançamos este ano uma campanha de filiações ao PT que tem sido bem-sucedida, principalmente pelo resgate dos direitos políticos do presidente Lula. A expectativa em torno de sua candidatura está estimulando a participação política, especialmente da juventude e do povo mais pobre, que vê nele a esperança de mudar o país".

Juntos, os partidos brasileiros perderam mais de meio milhão de filiados no último ano, de novembro de 2020 até novembro de 2021.

O partido que mais perdeu filiados foi o PSL, que abrigou Jair Bolsonaro - agora do PL - na eleição de 2018, que o levou ao Palácio do Planalto. O número de filiados do PSL caiu de 462.861 para 76.776, o que significa uma debandada de 386.085 pessoas.

