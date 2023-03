PT formaliza queixa contra deputado bolsonarista que agrediu colega petista

Apoie o 247

247 - Na quinta-feira (9), o Partido dos Trabalhadores (PT) formalizou uma representação contra o deputado José Medeiros (PL-MT) no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, após o episódio de agressão contra o colega de Casa Miguel Ângelo Filho (PT-MG), ocorrido na última quarta-feira. Na manifestação, o partido solicita que José Medeiros responda por quebra de decoro parlamentar. As informações são d'O Globo.

No documento apresentado ao Conselho, o PT solicita a abertura de um processo disciplinar ético e acusa Medeiros de ser “useiro e vezeiro” em matéria de agressão na Câmara. Além disso, o texto afirma que o comportamento é considerado pelo PT como "inaceitável e muito sério", alegando também que o deputado bolsonarista teria insultado Miguel Ângelo durante a agressão.

De acordo com o relato do petista ao pedir questão de ordem durante a sessão plenária, Medeiros o empurrou e pisou em seu pé. Além disso, o deputado do PL teria tentado intimidar a presidente do PT, Gleisi Hoffmann.

Diante do ocorrido, Miguel Ângelo solicitou acesso às imagens capturadas pelas câmeras de segurança da Câmara. A deputada Maria do Rosário, que ocupava o cargo de 2ª Secretária da Casa na ocasião, autorizou a liberação das imagens e encorajou o colega de partido a formalizar a denúncia.

Relembre:

Video das cameras de segurança da Câmara. Onde vemos o pisão e o chega para lá que o deputado fez.

