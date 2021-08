PT manifesta pesar pela morte de Francisco Weffort

247 - O PT divulgou nesta segunda-feira (2) uma nota manifestando pesar pela morte do cientista político Francisco Weffort, que aconteceu nesta segunda-feira (2). Ele foi vítima de um infarto e tinha 84 anos. "O PT manifesta a sua solidariedade aos familiares e amigos de Francisco Weffort neste momento de tristeza e de dor extrema", destacou a nota assinada pela deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), presidente nacional da sigla, e pelo deputado federal Paulo Teixeira (SP), secretário-geral da legenda.

O sigla reforçou que, "intelectual renomado e autor de diversas obras, Francisco Weffort foi um dos fundadores do PT e dirigente nacional do partido, tendo ocupado o cargo de secretário-geral nacional". "Ele deixou o PT na década de 90, quando participou do governo de Fernando Henrique Cardoso (PSDB) como ministro da Cultura", disse o texto.

O Partido dos Trabalhadores também frisou que, durante a gestão do cientista político na Cultura, "foi implantada a Lei do Audiovisual para o financiamento de projetos cinematográficos no país, que é considerada uma grande conquista para o setor".

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.