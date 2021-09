Quadrilha integrada por assessor de Marcos Rogério usava novo corredor das drogas, por isso movimentou R$ 1,5 milhão em 15 dias

Apoie o 247

247 - O assessor do senador Marcos Rogério (DEM-RO), Marcelo Guimarães Cortez Leite, tinha como uma rota privilegiada para escoar drogas, revela reportagem do site Vio Mundo. permanece foragido, de acordo com a colunista Juliana Dal Piva, do UOL.

De acordo com a publicação, o ponto de partida das drogas em território brasileiro seria o município de Guajará Mirim, que tem ampla fronteira com a Bolívia, dotada de laboratórios na região amazônica. Essa facilidade possibilitou que a região se tornasse a principal rota de entrada de drogas no Brasil através de rodovias, além dos rios da tríplice fronteira Brasil-Peru-Colômbia, a chamada rota do Solimões.

Segundo a Polícia Federal, isso para explicar que a quadrilha tenha movimentado R$ 1,5 milhão em apenas duas semana. De acordo com as investigações, as remessas seguiam em carretas até Fortaleza, que se tornou um hub regional e internacional do tráfico, pois dali a cocaína seguia em navios ou barcos para a costa da África ou da Espanha.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:





