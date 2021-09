"Quem tem medo de Lula?", questiona um dos maiores cientistas brasileiros

"Não há ignomínia maior do que colocá-lo com Bolsonaro no mesmo saco", escreve o físico Rogério Cezar Cerqueira Leite, dirigindo-se às "viúvas do PSDB" edit

247 – O físico Rogério Cezar Cerqueira Leite, um dos maiores cientistas brasileiros, publica hoje um duríssimo artigo contra setores da elite brasileira que atacam o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mesmo cientes de que ele foi o mais bem-sucedido governante da história do Brasil, que mais benefícios gerou para a população brasileira e que melhor projetou a imagem do País.

"São três grandes figuras do empresariado nacional e uma louvável preocupação com o futuro do país; isto é inegável ('Nem Bolsonaro, nem Lula'; Horácio Lafer Piva, Pedro Pedro Wongtschowski e Pedro Passos - O Estado de S. Paulo, 13/8). Três mosqueteiros em busca do Santo Graal! Perdoem-me o anacronismo. Já pensaram que haviam encontrado em Luciano Huck o salvador da pátria, imaginem só. O que seria do Brasil tornado em espetáculo circense de demagogia barata? Qualquer coisa para derrotar Lula. E, com isso, acompanham as 'viúvas do PSDB'”, escreve ele.

"Disseram que Lula é ignorante. Mas foi ele que criou 17 universidades, com 31 campi. Será que foi por ignorância que percebeu o quanto é importante para a juventude brasileira ver seu sonho de ascensão social realizado? Será a criação de universidades consequência da ignorância? E, no entanto, dizem que Lula é um ignorante", prossegue.

"Dizem que Lula foi maléfico para a indústria. Mas quem foi que revitalizou a indústria naval, a de bens de capital e até a de informática? Nunca, a não ser durante a administração Ernesto Geisel, teve a indústria brasileira tanto apoio. É isso desapreço pela indústria? E, no entanto, os empresários o acusam de atrasado", relembra.

"Falam eles da desigualdade. Mas não foi Lula que tirou 30 milhões de brasileiros da pobreza? Não foi ele que aumentou o salário mínimo, duplicando-o? Mas eles dizem que Lula não ajudou os pobres.

Condenam Lula, junto com Bolsonaro, por atacar as instituições. Mas ninguém respeitou mais o Congresso, o STF, as Forças Armadas. Não há ignomínia maior do que colocar Lula e Bolsonaro no mesmo saco", pontua.

"Então, por que têm medo de Lula? Por que comparam o mais bem-sucedido presidente do Brasil no período pós-ditadura ao facínora que está hoje no poder? Será saudosismo pelo defunto PSDB, o partido das elites? Não pode ser só isso. Talvez seja um impulso, primeiro, biológico. Rockefellers jogam golfe com Gettys e não com seus garçons", ironiza. "Como pode um operário presidir o Brasil? Dando ordens a nós, da elite? Eis a questão."

