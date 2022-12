Randolfe Rodrigues será o líder do governo Lula no Congresso

Apoie o 247

247 - O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) escolheu o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) para liderar o governo no Congresso Nacional. Um anúncio oficial deve ser feito nos próximos dias.

O senador Randolfe foi uma voz ativa na campanha presidencial e acredita-se que ele pode desempenhar um papel determinante no combate à extrema direita, que contará com ampla representação no Congresso.

