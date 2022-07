Renan Calheiros: Datafolha nos maiores colégios eleitorais do país vai confirmando a liderança folgada de Lula

DataFolha nos maiores colégios eleitorais do país (40% do total) vai confirmando a liderança folgada de @Lulaoficial:

SP : Lula 43 x 30 Bolsonaro

MG : Lula 48 x 28 Bolsonaro

RJ : Lula 41 x 34 Bolsonaro

Faltam 3 meses para o enterro do fascismo.