Republicanos anuncia apoio a Pacheco para o comando do Senado

247 - O Republicanos, partido do senador Flávio Bolsonaro (RJ), anunciou nesta sexta-feira (8) que apoiará Rodrigo Pacheco (DEM-MG) na disputa pelo comando do Senado.

"O líder da bancada do Republicanos no Senado Federal, senador Mecias de Jesus, após ouvir a bancada, declara apoio à candidatura do senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG), para a presidência do Senado Federal", diz a nota divulgada pela assessoria de imprensa do líder do Republicanos, Mecias de Jesus (RR).

As informações foram reportadas no Globo.

Até o momento, além do Republicanos, PSD e PROS anunciaram apoio ao candidato, somando 17 votos no total. Para se eleger, Pacheco precisa de 41 dos 81 votos.

Pacheco é aliado do atual presidente da câmara alta, Davi Alcolumbre (DEM-AP), com quem tanto o presidente Bolsonaro como seus filhos mantém boa relação.

A candidatura de oposição, que será encabeçada pelo MDB, ainda não foi anunciada. O partido trabalha no sentido de prevenir que partidos como o PT apoiem Pacheco.

O conhecimento liberta. Saiba mais