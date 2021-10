Rodrigo Pacheco é anunciado candidato do PSD para Presidência em 2022

O anúncio foi feito em um evento do partido no Rio de Janeiro. Pacheco deixou o DEM e se filiou ao PSD a convide te Gilberto Kassab edit

Por Guilherme Amado, no Metrópoles - O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi confirmado por Gilberto Kassab como o candidato do PSD para Presidência nas eleições de 2022. O anúncio foi feito em um evento do partido no Rio de Janeiro na manhã deste sábado (23).

“O Rodrigo mostrou que ele tem talento e sabedoria para a vida pública, se Deus quiser ele é o próximo presidente do Brasil. O PSD está pronto para abraçar suas propostas”, disse Kassab.

Mais cedo, ao lado do prefeito do Rio, Eduardo Paes, e de Felipe Santa Cruz, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e candidato ao governo do estado pelo PSD, o senador recebeu elogios e ouviu de Paes que seria o próximo presidente do Brasil.

“Eu quero agradecer a presença do nosso presidente do Senado e, como a gente não tem papas na língua, próximo presidente da República”, inflamou Paes.

Pacheco confirmou a saída do DEM e se filiou ao PSD nessa sexta-feira (22/10). A mudança de partido foi feita a convite do presidente nacional da sigla, o ex-ministro Gilberto Kassab.

