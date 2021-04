Rui Costa Pimenta: STF não pode atender o imperialismo e deixar Lula fora da eleição

"O STF brinca de gato e rato com toda a população brasileira", afirmou o presidente nacional do PCO, Rui Costa Pimenta. "A burguesia e o imperialismo não querem Lula na eleição. O STF encontra uma 'lei' para realizar este objetivo", acrescentou edit

247 - O presidente nacional do PCO, Rui Costa Pimenta, alertou para a necessidade de o Supremo Tribunal Federal (STF) não seguir as vontades de elite burguesa que não quer a volta do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Planalto. Nesta quinta-feira (15), a Corte julga, em plenário, a anulação de todas as condenações do petista na Operação Lava Jato.

"O STF brinca de gato e rato com toda a população brasileira. O caso Lula é mais que clamoroso. Não há lei, não há Constituição, apenas interesses políticos nus e crus. A burguesia e o imperialismo não querem Lula na eleição. O STF encontra uma 'lei' para realizar este objetivo", escreveu Pimenta no Twitter.

Sérgio Moro havia sido condenado, em março, pelo ministro do STF Edson Fachin por causa de sua parcialidade contra Lula. Nesta quinta, o magistrado votou pela manutenção de sua decisão.

