Se Doria ruir, lideranças do PSDB apoiarão Lula contra Bolsonaro

Ainda que o ex-governador seja o pré-candidato do partido à Presidência, quadros históricos do PSDB avaliam que o ideal seria já declarar apoio a Lula edit

247 - Ainda que o PSDB tenha o ex-governador João Doria como pré-candidato à Presidência da República, quadros históricos da sigla avaliam que o ideal seria apoiar o ex-presidente Lula (PT) já no primeiro turno da eleição contra Jair Bolsonaro (PL), de acordo com Guilherme Amado, do Metrópoles.

Com a manutenção da pré-candidatura de Doria, porém, a avaliação segue restrita aos bastidores.

Se Doria ruir, no entanto, lideranças tucanas como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e os ex-senadores e ex-ministros Aloysio Nunes e Arthur Virgílio farão uma adesão à candidatura de Lula.

A pré-candidatura de Doria tem tido desempenho pífio nas pesquisas eleitorais e pode ser deixada de lado em nome de uma união da chamada "terceira via", que reúne outros nomes como o da senadora Simone Tebet (MDB-MS) e Luciano Bivar (União Brasil), por exemplo.

