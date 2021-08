“Se pautou o voto impresso, Lira deveria pautar também o impeachment”, diz Rogério Correia

247 - O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) usou as redes sociais para dizer que o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), deve defender o impeachment de Bolsonaro com o mesmo empenho que está fazendo com o voto impresso, ao propor a discussão da PEC no plenário.

Para o deputado, o impeachment de Bolsonaro deve ter o mesmo peso democrático, já que existem mais de 150 pedidos ignorados por Lira e que não foram seuqer pautados.

“Sob o argumento de garantir a democracia e a vontade de setores da sociedade, a PEC do voto impresso será pautada no plenário pelo presidente @ArthurLira_ .Tomara que este mesmo raciocínio seja considerado para pautar o impeachment. Já são mais de 150 pedidos”.

PUBLICIDADE

Confira o twíte:

Sob o argumento de garantir a democracia e a vontade de setores da sociedade, a PEC do voto impresso será pautada no plenário pelo presidente @ArthurLira_

Tomara que este mesmo raciocínio seja considerado para pautar o impeachment. Já são mais de 150 pedidos. PUBLICIDADE August 7, 2021

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e assista:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.