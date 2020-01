Senado não tem data para tirar Juíza Selma do cargo

247 - O Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso (TRE-MT) marcou para 26 de abril uma nova eleição para a cadeira ocupada pela senadora Juíza Selma (Podemos-MT), conhecida como "Moro de Saias". A parlamentar foi cassada em dezembro pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por caixa 2 e abuso de poder econômico na disputa eleitoral de 2018. Ela recebe R4 33,7 mil por mês, além de verba extra.

A assessoria de imprensa do Senado infomou que não há como dizer exatamente por quanto tempo a senadora seguirá com as funções parlamentares.