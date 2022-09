"Sou contra o teto de gastos. Quem tem responsabilidade, não precisa de teto de gastos", diz Lula

O candidato do PT ao Planalto disse que o teto de gastos "foi aprisionamento que o sistema financeiro fez do governo" edit

247 - O candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira (27) que é contrário ao congelamento de investimentos públicos, como determina a PEC do Teto de Gastos.

"Sou contra o teto de gastos, foi aprisionamento que o sistema financeiro fez do governo. Quem tem responsabilidade não precisa de Teto de Gastos", disse.

O ex-presidente também criticou a falta de transparência do governo de Jair Bolsonaro. "Vou ter que fazer um decreto revogando o sigilo de 100 anos. Não há necessidade. Nem na Segunda Guerra Mundial. Que crime esse cidadão cometeu que decreta sigilo de 100 anos para qualquer coisa?", questionou.

Mais depoimentos

O ex-ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, afirmou que "nunca o Brasil precisou tanto do mundo para reconstruir sua democracia, evitar que barbaridades ainda maiores fossem cometidas". "No Brasil está se jogando a sorte do mundo. Aqui se joga uma luta entre a extrema-direita e a civilização. Tudo nos une. Nada nos separada".

O economista Luiz Carlos Bresser-Pereira também demonstrou apoio a Lula. "Sinto uma coisa importante. Nós estamos com o povo, que precisa dramaticamente de apoio e compaixão".

O ex-deputado federal Gabriel Chalita (PDT-SP) disse que a "compaixão é ter sensibilidade para ver as pessoas que pararam de sonhar, o Brasil começou ver racismo, destruição de figura do outro". "A maturidade de vocês dois vai devolver a alegria ao Brasil".

Ex-secretário de Cultura do estado de São Paulo, José Luiz Penna (PV) afirmou que o governo "tratou como inimigos". "Precisamos de uma exemplar vitória para que não tenhamos uma experiência deste tipo (Bolsonaro)".

Confira a lista das pessoas que foram ao evento:

André Lara Resende

Aloysio Nunes

José Carlos Dias

Rubens Ricupero

Claudia CostinPaulo Sergio Pinheiro

Belisário Santos

Marcio Elias RosaLuiz Gonzaga Belluzzo

Eduardo Moreira

Floriano Pesaro

Ariel de Castro

Pedro Tobias

Carlos Penna

Silvio Torres

Eloisa Arruda

Eduardo Viola

Fábio Feldman

Alexandre Schneider

Gabriel Chalita

Luiz Carlos Bresser Pereira

Celso Amorim

João Carlos Meirelles

Lula recebe apoio de personalidades da Sociedade Civil https://t.co/B58he6A8eY — Lula 13 (@LulaOficial) September 27, 2022





