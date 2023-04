STF começa a julgar se autores dos atentados contra a democracia em 8 de janeiro vão se tornar réus

Apoie o 247

247 - O STF (Supremo Tribunal Federal) começa a decidir nesta terça-feira (18) se torna réus os autores dos atentados golpistas de 8 de janeiro. Primeiramente serão analisadas as acusações contra cem envolvidos.

Há grande probabilidade de que os ministros vão abrir ações penais contra os bolsonaristas que depredaram as sedes dos Três Poderes em Brasília. Eles foram denunciados pela PGR (Procuradoria-Geral da República) e parte segue presa por determinação do ministro Alexandre de Moraes, relator da apuração.

Reportagem da Folha de S.Paulo aponta que Moraes optou por priorizar os casos de quem continua atrás das grades. As denúncias relativas ao restante, de um total de 1.390 acusados pela PGR, será analisado posteriormente.

No dia 8 de janeiro, as sedes dos três Poderes foram destruídas em um ataque sem precedentes na história do Brasil. Lula decretou intervenção na segurança do DF.

Bolsonaristas terroristas, golpistas e criminosos invadiram e depredaram naquele dia o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto, sede da Presidência da República, em Brasília.

Foi um ataque sem precedentes na história do Brasil. Os terroristas quebraram vidraças e móveis, vandalizaram obras de arte e objetos históricos, invadiram gabinetes de autoridades, rasgaram documentos e roubaram armas.

