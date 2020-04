STF rebate Bolsonaro e permite a entrega de 68 respiradores ao governo do Maranhão

A liminar, emitida pelo ministro do STF Celso de Mello, foi dada em uma ação da gestão Flávio Dino (PCdoB) contra o governo Bolsonaro, que tinha bloqueado a transação dos 68 respiradores no mês passado edit

247 - O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, determinou que uma empresa de Santa Catarina entregue ao Maranhão 68 respiradores no prazo de 48 horas. A informação é da coluna Painel, do jornal Folha de S.Paulo.

A liminar, informa a coluna, foi dada em uma ação da gestão Flávio Dino (PCdoB) contra o governo federal, que tinha bloqueado a transação no mês passado.

A compra dos equipamentos foi realizada em 19 de março. Cinco dias depois, em 24 de março, o Ministério da Saúde enviou um ofício para a empresa requisitando os respiradores produzidos para poder distribuir segundo seus critérios.



No domingo (20), Dino ressaltou em suas redes sociais que "ameaças" do governo "não vão afastar desse compromisso" de salvar vidas, referindo- se ao fato de o governo alegar que Dino adquiriu os respiradores de forma ilegal.

