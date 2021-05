Supremo retirar site do ar após indício de ataque hacker e aciona Polícia Federal

A suspeita de invasão hacker no sistema da corte ocorreu após técnicos identificarem aumento expressivo no número de acessos ao site que fogem ao padrão. edit

O STF (Supremo Tribunal Federal) retirou o site da corte do ar e acionou a Polícia Federal para investigar indícios de que sofreu um ataque de hackers. Por meio de nota, o Supremo afirma que, segundo "informações preliminares", não houve comprometimento de informações sigilosas. A reportagem é do jornal Folha de S.Paulo.

A página do tribunal na internet está fora do ar desde quinta-feira (6) e o planejamento do Supremo é retomar gradualmente os serviços online nesta sexta-feira (7).

A reportagem ainda informa que a suspeita de invasão hacker no sistema da corte ocorreu após técnicos identificarem aumento expressivo no número de acessos ao site que fogem ao padrão.

