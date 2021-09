Temer perde entusiasmo pela 3ª via e critica falta de unidade na direita

“Agora, eu sou muito franco: no começo eu tinha entusiasmo por ela, mas eu vejo que no presente momento começa a espalhar um pouco os votos da chamada 3ª via", afirmou o ex-presidente edit

247 - O ex-presidente Michel Temer está decepcionado com a lentidão da chamada terceira via em emplacar um candidato. Para o emedebista, a multiplicidade de possíveis nomes mata as chances de uma alternativa real a Lula e Bolsonaro.

“A chamada 3ª via, ou o nome que seja, é uma homenagem ao eleitorado. Não é exatamente uma homenagem ao candidato ser chamado de 3ª via. O eleitorado, entre a polarização, 2 radicalismos, um de cada lado, tem o direito de ter uma outra opção”, afirmou Temer, durante a edição 2021 do Painel Telebrasil.

“Agora, eu sou muito franco: no começo eu tinha entusiasmo por ela, mas eu vejo que no presente momento começa a espalhar um pouco os votos da chamada 3ª via", prosseguiu o ex-presidente.

Entre os possíveis candidatos do bloco, estão João Doria, Eduardo Leite, Ciro Gomes e Luiz Henrique Mandetta.

Temer afirmou ter ciência de que ao menos duas candidaturas da terceira via não deixarão de concorrer: “Eu já tenho ciência de duas que não abrirão. Se houver mais uma, mais de 3 candidaturas, é claro que falece, digamos assim, a ideia de uma 3ª via unificada, e a polarização vai continuar da mesma maneira". (Com informações do Poder360).

